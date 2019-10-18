В Улан-Баторе собираются сносить здания советских времен - активисты борются за их сохранение

CA-NEWS (MNG) - Мемориальный музей жертв политических репрессии уже снесен, но жители города Улан-Батор надеются спасти некоторые другие здания. Они призывают правительство использовать деньги, которые оно выделило на снос и реконструкцию, вместо ремонта.

7 октября Мемориальный музей жертв политических репрессии в Монголии был снесен. Музей находился в одном из старейших зданий Улан-Батора, небольшом коричневом деревянном доме в центре города, который контрастировал с высотными зданиями, окружающими его. Это маленькое здание когда-то была домом для бывшего премьер-министра Гэндэна, которого в 1937 году доставили в Москву, Россия, и казнили за отказ выполнить мандат Иосифа Сталина по очищению страны от ее религиозных лидеров, интеллигенции, политических диссидентов и этнических меньшинств. Уничтожив Гэндэна, Сталин приказал расправиться с 20 000 до 35 000 монголов.

Когда парламент приступил к реализации своей осенней законодательной повестки дня, в государственном бюджете на год было выделено несколько статей, финансирующих снос городского музея естественной истории, театра оперы и балета, драматического театра и центральной библиотеки. Музей естественной истории, как ожидается, будет снесен первым, 30 октября.

Здания, предназначенные для сноса, являются одними из самых красивых в городе.

В то время как последние годы привели к росту высотных зданий и цементных плоских блоков, эти находящиеся под угрозой исчезновения исторические здания имеют колонны в греческом стиле, украшенные декоративными и ярко окрашенными фасадами.

Интерьер драматического театра наполнен люстрами, арочными дверными проемами и выложенной плиткой на полу. Вечер на балете - это еще и праздник. Прекрасный интерьер и представления мирового уровня привлекают туристов и жителей города.

Здания были построены в соответствии с городским планом; они окружают площадь Сухэ-Батор - центральную точку сбора города - и каждый находится в нескольких минутах ходьбы от госрезиденции. Они представляют собой переходный период в истории Монголии. Находясь под советским влиянием, монголы планировали город, сосредоточенный вокруг культуры и знаний.

⇳

«Хотя мы были кочевниками, мы не строили город на обрывках», - говорит Уянга Цоггэрэл, который организует акции протеста за спасение этих зданий и является членом совета общественной организации «Гражданский форум Улан-Батора». «Мы готовились построить новое интеллектуальное общество из кочевой культуры. Хотя это советский период, это наша история», уверяет она. «Мы пытаемся сохранить наши воспоминания», - говорит она. «У нас не так много, но у нас есть некоторые физические активы, которые могут обеспечить городскую историю развития нашего города».

История Улан-Батора как столицы уникальна. Она был основан в 1639 году, но не так, как большинство городов мира в то время. Поскольку монголы были кочевниками, город, который тогда назывался «Өргөө», был мобильным монастырским городом, его местоположение менялось по мере того, как его жители подбирали и перемещали свои традиционные юрты или гэр в тандеме.

В 1778 году город поселился в своем нынешнем месте в долине под горой Богдхан, где параллельно протекают реки Туул и Сэлбэ. В 1924 году, после того как город перешел под контроль Советской России, он был переименован в Улан-Батор, что означает «красный герой».