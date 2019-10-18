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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Правительстве Казахстана обсудили вопросы использования пенсионных накоплений на покупку жилья и образование

CA-NEWS (KZ) -  В Үкімет үйі состоялось очередное заседание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов презентовал результаты проведения актуарных расчетов по комплексному анализу развития пенсионной системы в Казахстане.

В частности, отмечено, что в условиях увеличения нагрузки на трудоспособное население в связи его старением, наблюдаются глобальные тренды по переходу от системы распределительного типа к накопительным пенсионным системам.

Глава Минтруда Биржан Нурымбетов представил предложения рабочей группы по целевому использованию части пенсионных накоплений на приобретение жилья или оплаты образования.

О принимаемых мерах по усилению контроля за полнотой и своевременностью уплаты обязательных социальных платежей проинформировал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ Талгат Мамаев.

До конца текущего года рабочей группой будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей.

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