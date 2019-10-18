Ташкент изучает опыт Петербурга в организации дорожного движения

CA-NEWS (UZ) - Представители городской администрации Ташкента и Управления по безопасности дорожного движения (УБДД) ГУВД ознакомились с опытом Санкт-Петербурга по организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Объектом изучения стали системы управления дорожно-транспортным движением, организация придорожных парковок и нормативно-правовая база. Также во время визита изучалась работа Центра транспортного планирования, управления парковками, организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Деятельность Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга направлена на стратегическое и текущее планирование развития транспортного комплекса, мониторинг функционирования транспортного комплекса города и многое другое.

Делегацию Узбекистана также ознакомили с порядком организации городских автостоянок, освобождающих водителя от поиска свободного места на стоянке.

Также изучался опыт работы «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», занимающейся нанесением дорожной разметки, установкой и техническим обслуживанием дорожных знаков, проектированием, строительством и техническим обслуживанием светофоров, и согласованием схем организации дорожного движения при проведении дорожных работ.