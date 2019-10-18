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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Туркменистана школьницы из-за нужды подрабатывают официантками

CA-NEWS (TM) -  Из-за сложной экономической ситуации в Туркменистане, последнее время старшеклассников средних школ города Мары всё чаще можно увидеть работающими в кафе, барах и ресторанах. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Мары.

“Во многих кафе и барах города Мары стало много школьниц, работающих официантками после занятий в школе. Два таких кафе-бара расположены на улице Баумана. Девушки и парни работают и в свадебных банкетных залах», - сообщил 16 октября корреспондент Азатлыка.

По его словам, молодые девушки и парни работают в кафе, барах и банкетных залах примерно с 15:00 до 22:00. Работодатели им платят около 40 манатов в день ($ 11,4).

«Владельцы кафе и баров не обращают внимания на возраст школьниц. Обычно их принимают на работу, смотря на их внешность и красоту», говорит корреспондент, ссылаясь на школьников занятых работой в кафе и барах.

Корреспондент рассказал, что раньше на предприятиях общественного питания работали только молодые люди, достигшие совершеннолетия. Он также отметил, что родители школьниц и школьников не против того, что их дети работают после занятий в школе, пусть даже официантами. Они рассматривают это как дополнительный заработок для малоимущих семей.

«Родители говорят, что стало трудно жить и, если они могут заработать себе на одежду и другие расходы то уже хорошо», - рассказал корреспондент Азатлыка.

СогласноТрудового кодекса Туркменистана, трудовой договор может заключаться с лицами, достигшими 18-летнего возраста. В то же время согласно 60-статьи данного кодекса, с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, можно заключать трудовой договор с сокращённой продолжительностью рабочего времени. Так, граждане в возрасте от 16 до 18 лет могут работать не более 36 часов в неделю, а для лица в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю.

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