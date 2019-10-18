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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегаты 70 стран приняли участие во Всемирном саммите лидеров по борьбе с раком в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане прошел трехдневный Всемирный саммит лидеров по борьбе с раком. Участие в нем приняли свыше 350 делегатов из более чем 70 стран мира, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Организаторами саммита являются UICC совместно с Казахско-научным исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР). В числе участников - министры здравоохранения, первые леди, лидеры городов и промышленности, старшие руководители и другие влиятельные участники сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития.

В рамках проведения саммита Председатель Сената РК Дарига Назарбаева провела двусторонние встречи с первыми леди иностранных государств, где поделилась принимаемыми мерами по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане. В частности, готовность обмениваться опытом и расширять границы сотрудничества выразили представители Турции, Иордании и Буркина-Фасо.

Масштабное мероприятие позволило Казахстану продемонстрировать готовность столицы к проведению Всемирного конгресса онкологов с количеством участников 3000 человек, который проводится один раз в два года. На сегодня прорабатывается возможность проведения конгресса в Нур-Султане в 2024 году.

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