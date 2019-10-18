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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан на несколько месяцев закроет пункт пропуска на границе с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкентской области до 2020 года закроется контрольно-пропускной пункт “Яллама” на границе с Казахстаном.

Согласно официальной информации посольства Казахстана в Узбекистане, в связи с реконструкционными работами, проводимыми на контрольно-пропускном пункте "Б.Конисбаева", расположенном на границе Казахстана с Узбекистаном, с 1 ноября 2019 года движение пешеходов, легковых и грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет приостановлено до первого полугодия 2020-го года.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

В связи с этим Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан сообщает участникам внешнеэкономической деятельности, перевозящим товары и транспортные средства через таможенную границу, перевозчикам, водителям легковых автотранспортных средств и пешеходам, что возможно передвижение через другие альтернативные контрольно-пропускные пункты на узбекско-казахстанской границе с целью экономии времени и предотвращения затрат.

Напомним, пограничный контрольно-пропускной пункт "Б.Конисбаева" Республики Казахстан пересекается с пограничным контрольно-пропускным пунктом "Яллама", расположенном в Чиназском районе Ташкентской области.

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