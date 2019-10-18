Члены партии Nur Otan не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 18 октября, провел совещание с членами правительства, партии Nur Otan и депутатами Мажилиса, сообщает пресс-служба первого президента РК.

Назарбаев затронул тему работы Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента и маслихатах, подчеркнув, что рейтинг партии «Nur Otan» складывается исходя из работы депутатов всех уровней.

Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть формат рабочих поездок депутатов в регионы и активизировать работу по проведению встреч первых руководителей с гражданами в общественных приемных партии.

- Анализ показал, что депутаты нашей партии не достаточно активно используют средства массовой информации. Кроме того, Фракция «Nur Otan» не всегда проявляет инициативу по широкому спектру вопросов, волнующих общество. За последние несколько месяцев члены фракции «Nur Otan» не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю, - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Елбасы подчеркнул необходимость исключения бюрократии и сложных процедур согласования в процессе работы Фракции.

Нурсултан Назарбаев также поручил активизировать работу партийных органов – Комитета партийного контроля и Республиканского общественного совета по противодействию коррупции.

- Депутаты, входящие в эти органы, должны активно участвовать в их работе. Вам следует задавать актуальные вопросы в конструктивном русле, предлагать конкретные пути решений, вовлекая нашу общественность, - сказал Председатель партии.

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана отметил, что депутаты Фракции практически не пользуются законодательной инициативой, возложенной на них Конституцией страны.

- Депутаты – это костяк партии, основа активного электората. Народ делегировал вам через партию соответствующие полномочия. Вы должны работать над решением проблем наших граждан, - сказал Елбасы.