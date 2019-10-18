МВД Узбекистана поручено установить серьезный контроль над радикальными верующими, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Руководителям отделов внутренних дел Бешарыкского, Фуркатского и Узбекистанского районов Ферганской области поручили установить серьезный контроль над радикальными верующими, передает centralasian.org.



По словам сообщившего об этом офицера органов внутренних дел Ферганской области, на основании этого поручения были задержаны более десяти жителей села «Дехконтуда» Бешарыкского района, якобы попавшие под влияние запрещенной в Узбекистане религиозной партии «Хизб-ут-Тахрир».

Как сообщают источники, накануне в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях с участием сотрудников правоохранительных органов, представителей махаллинских комитетов и школьных учителей были проведены профилактические собрания на тему «Оздоровление религиозной среды». В распоряжении редакции имеется аудиозапись, сделанная во время одного из таких собраний.

Как становится понятно после прослушивания данной аудиозаписи, правоохранительные органы установили контроль над молодежью, которая «скачивает на свои мобильные телефоны и слушает проповеди радикальных имамов».

28-минутная аудиозапись была сделана на собрании в одной из школ Андижана. В нем участвовали инспектор по профилактике, а также представители Комитета женщин и Союза молодежи, говорят источники.

На аудиозаписи слышно, как инспектор по профилактике предупреждает учителей об уголовной ответственности, «если в мобильных телефонах их учеников будут обнаружены религиозные проповеди или статьи».

Ранее сообщалось о том, что аналогичное собрание было проведено в махаллинском сходе граждан «Калача» в Шахриханском районе Андижанской области.

По словам источника, работающего в Андижанском областном суде по уголовным делам «после двухлетнего перерыва суды снова начали рассматривать дела, связанные с религиозными обвинениями».

Однако, как говорит собеседник, сейчас суды не приговаривают подсудимых по таким делам к реальным и длительным тюремным срокам,​ как это было прежде.

– Сейчас в отношении таких лиц применяется либо штраф, либо административный арест, – сообщил источник в Андижанском областном суде по уголовным делам.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 16 октября была арестована группа лиц, являвшаяся членами религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», деятельность которой запрещена на территории Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Точное количество задержанных пресс-служба МВД не сообщает, но при этом отмечает, что большинство из них ранее были судимы за членство в данной организации.

На основании секретного постановления президента Узбекистана №4437 от 4 сентября 2019 года, по всей республики составляются новые специальные списки, сообщили источники.

Согласно данному секретному постановлению, МВД республики поручено установить серьезный контроль над радикальными верующими.

«Министерство внутренних дел устанавливает личность граждан, попавших в ряды неофициальных религиозных течений, а также руководителей радикальных и экстремистских организаций и предоставляет информацию о проведенных оперативных мероприятиях», – говорится в тексте секретного документа.