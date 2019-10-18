В Японии тысячи человек остаются в пунктах эвакуации после тайфуна
- Азия и мир, общество
- 16:14, 18 октября 2019
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CA-NEWS (CA) - В общей сложности 4.249 человек остаются во временных убежищах в 13 префектурах Японии, что говорит о масштабе разрушений, причиненных тайфуном №19 в прошлые выходные, передает NHK.
Канцелярия кабинета министров сообщила, что, по данным на четверг, в префектуре Фукусима на северо-востоке страны больше всего эвакуированных. В 51 пункте находится 1.699 человек.
За ней следует префектура Нагано на северо-западе Японии. Там в центрах эвакуации находятся 956 человек. В префектуре Мияги к северу от Фукусимы 748 человек остаются во временных убежищах.