В Японии тысячи человек остаются в пунктах эвакуации после тайфуна

Тайфун в Японии // Reuters

CA-NEWS (CA) - В общей сложности 4.249 человек остаются во временных убежищах в 13 префектурах Японии, что говорит о масштабе разрушений, причиненных тайфуном №19 в прошлые выходные, передает NHK.



Канцелярия кабинета министров сообщила, что, по данным на четверг, в префектуре Фукусима на северо-востоке страны больше всего эвакуированных. В 51 пункте находится 1.699 человек.

За ней следует префектура Нагано на северо-западе Японии. Там в центрах эвакуации находятся 956 человек. В префектуре Мияги к северу от Фукусимы 748 человек остаются во временных убежищах.