Дни культуры Туркменистана пройдут в Беларуси

CA-NEWS (TM) - Дни культуры Туркменистана проходят в белорусской столице в атмосфере тепла и радушия, сообщает «Нейтральный Туркменистан»

В день прибытия туркменская делегация в составе 44 человек – работников культуры и искусства – посетила достопримечательности города Минск.

В рамках мероприятий в Белорусской государственной филармонии состоялось открытие выставки музейных ценностей и декоративно-прикладного искусства Туркменистана и фотовыставки «Красоты и удивительные места Туркменистана».

Коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства составили ковровые изделия, образцы традиционной национальной одежды и самобытной ручной вышивки, прекрасные произведения ювелирного искусства и национальные музыкальные инструменты. В большом зале Белорусской государственной филармонии состоялся концерт мастеров искусств Туркменистана, выступление которых было встречено овациями зрителей. В концерте принял участие и белорусский хореографический ансамбль.