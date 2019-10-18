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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстану необходима финансовая культура, так как люди берут кредиты на телефоны и тои, - министр информации РК
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CA-NEWS (KZ) -  Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев 17 октября прокомментировал в программе "Открытый диалог" запрет на выдачу кредитов малоимущим.

- Нужно формировать определенную финансовую культуру в Казахстане. Мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда кредиты берут на проведение пышных тоев или покупку последних моделей каких-то телефонов, поэтому нужно сказать, что Национальный банк и председатель Нацбанка Ерболат Досаев сегодня делают правильную работу, - сообщил Даурен Абаев.

Летом текущего года в Казахстане были списаны долги по кредитам малообеспеченным. На эти цели было направлено более 100 млрд тенге.

- Более полумиллиона наших граждан погасили свои кредиты. Государство усилило меры поддержки малоимущим – это адресная социальная помощь, поддержка многодетных семей, трудоустройство, то есть делается все, чтобы кредиты не стали единственным средством для существования, - сказала Абаев и отметил, что пришло время повысить ответственность банков и финансовых учреждений.

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