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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте автомобиль сбил сотрудника ДПС, стоявшего на перекрёстке (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 18 октября в Шайхантахурском районе водитель сбил сотрудника ДПС, сообщает ГУВД столицы.

"18 октября в 08.00 часов в Шайхантахурском районе на пересечении улиц Абая и А.Кадыри произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель автомобиля марки «Ласетти» Анвар Р. совершил наезд на инспектора ДПС УБДД лейтенанта Мурода Д., осуществлявшего регулирование на данном перекрестке", - сообщили в ведомстве.

Сотрудник ГУВД города Ташкента получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Видео происшествия распространилось в узбекском сегменте соцсетей.

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