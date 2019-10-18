В Ташкенте автомобиль сбил сотрудника ДПС, стоявшего на перекрёстке (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 18 октября в Шайхантахурском районе водитель сбил сотрудника ДПС, сообщает ГУВД столицы.

"18 октября в 08.00 часов в Шайхантахурском районе на пересечении улиц Абая и А.Кадыри произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель автомобиля марки «Ласетти» Анвар Р. совершил наезд на инспектора ДПС УБДД лейтенанта Мурода Д., осуществлявшего регулирование на данном перекрестке", - сообщили в ведомстве.

Сотрудник ГУВД города Ташкента получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Видео происшествия распространилось в узбекском сегменте соцсетей.