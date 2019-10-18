Внук Нурсултана Назарбаева получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне

CA-NEWS (KZ) - Айсултан Назарбаев, 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, передает BBC.

Внук Назарбаева признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь".

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев. Если течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме этого, Айсултан должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию.

5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что он просил о помощи.

В суде была показана видеозапись с камеры, которая была на полицейском, пытавшимся задержать Назарбаева.

Согласно отчёту полиции, внук казахстанского лидера в общей сложности пытался оказывать сопротивление действиям полицейских в течение 53 минут.

Инцидент начался с того, что Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева. По всей видимости, он попал в ее квартиру через балкон - мебель на балконе и внутри квартиры повреждена, также как и другие вещи. Она нашла в ящике своего стола паспорт и кошелёк Назарбаева, а в стиральной машинке - его вещи. Ущерб квартире и вещам девушки оценен в 5 тысяч фунтов. Она также испытывала страх и проблемы со сном после инцидента.

Однако полицейского вызвала женщина из другой квартиры, на балкон которой он проник позже. Полицейский прибыл на место один и пытался предотварить проникновение Назарбаева в квартиру.

В отчёте из клиники Priory, где Назарбаев лечился от наркотической зависимости, говорится, что внук Назарбаева следовал указанием врачей и показал большой прогресс в лечении.

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе чем в тюрьме.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.