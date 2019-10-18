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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана приняла участие в межмидовских консультациях в Душанбе

CA-NEWS (UZ) -  17-18 октября в Душанбе прошел очередной раунд межмидовских консультаций на тему взаимодействия государств-участников СНГ в информационной сфере, сообщила пресс-служба МИДа РУ.

Во встрече приняли участие руководители и представители пресс-служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома Содружества.

Стороны обменялись опытом информационного сопровождения внешней политики и взаимодействия со СМИ как в многостороннем, так и двустороннем форматах, рассмотрели актуальные вопросы работы с общественным мнением и медиа-ресурсами.

В рамках консультаций их участники были ознакомлены с основными положениями подписанного 27 июня 2019 года Постановления Президента Узбекистана «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций».

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