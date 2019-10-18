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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан подготовили проекты итоговых документов демаркации границ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  14-18 октября в Алматы состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок между Каракалпакстаном Республики Узбекистан и Мангыстауской областью Республики Казахстан, сообщила пресс-служба МИДа РУ.

В ходе встречи подготовлены и подписаны проекты Протоколов пограничных знаков, состоящих из 160 пограничных столбов, а также Каталога координат и высот этих пограничных знаков.

Достигнута договоренность провести в ноябре 2019 года полевые демаркационные работы на отдельных участках узбекско- казахстанской Государственной границы.

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