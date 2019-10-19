Узбекский журналист, который шел пешком в Ташкент, получил более 2 лет условно за «массовые беспорядки» и контрабанду

Махмуд Раджаб

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанский поэт и блогер Махмуд Раджаб был 18 октября признан виновным по статьям 244 (общественные беспорядки) и 246 (контрабанда) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Об этом сообщил телеканал "Настоящее время".

Хорезмский областной уголовный суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно и освободил прямо в зале суда. Однако приговор означает, что если Раджаб станет фигурантом нового уголовного или административного дела, то условный срок ему могут заменить на реальный. Также в течение всего времени действия приговора он не может покидать территорию Республики Узбекистан.

В отношении Раджаба в конце апреля 2019 года было заведено уголовное дело о ввозе в страну запрещенной продукции. Возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг живущего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана.

Когда в сентябре милиционеры Хорезмского УВД пытались задержать Раджаба за контрабанду в его доме в Хорезмской области, за него вступились родные и соседи и не дали забрать журналиста. После этого Раджаб, его родственники и сторонники организовали пеший ход из Хорезма в Ташкент: они собирались встретиться с министром и добиться прекращения уголовного дела о контрабанде.

Пеший ход привлек широкое внимание в Узбекистане. Но милиция не дала далеко уйти его участникам. Власти заявили, что шествие якобы нарушает законодательство о митингах и массовых собраниях Узбекистана и на самом деле является демонстрацией, для проведения которой надо получать разрешение властей. Около двадцати человек были задержаны и арестованы по административным статьям. Раджаб тогда получил 10 суток административного ареста, как и другие участники шествия.

Освещавшую ход в блоге 32-летнюю учительницу английского языка Нафосат Оллашукурову сначала также отправили под арест на 10 суток, но затем принудительно госпитализировали в Хорезмский областной психоневрологический диспансер. В милиции объяснили это тем, что у женщины под арестом якобы произошел нервный срыв, а врачи диагностировали у нее "психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома", из-за которых она "представляет угрозу для себя или окружающих".

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) призвал власти Узбекистана немедленно освободить блогера, но она все еще находится в больнице.