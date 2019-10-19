РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане четырехлетний ребенок выбежал на дорогу перед пассажирским автобусом, но отец мальчика в последний момент успел его спасти. Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина скончался на месте.

Авария произошла в четверг, 17 октября, в городе Кызылорде около полудня по местному времени на перекрестке улиц Абая и Алтынсарина.

На кадрах с камеры видеорегистратора видно, как неожиданно из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть выбегает маленький мальчик. За ребенком бросается его отец и пытается прикрыть его своим телом. В итоге автобус сбивает обоих.

Сообщается, что 30-летний мужчина скончался на месте, а его сына экстренно госпитализировали. Согласно последним сообщениям, ребенок находится в детской реанимации областной больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Делегаты 70 стран приняли участие во Всемирном саммите лидеров по борьбе с раком в Нур-Султане
  • В Ташкенте автомобиль сбил сотрудника ДПС, стоявшего на перекрёстке (видео)
  • США и Турция договорились о приостановке турецкой операции в Сирии на 120 часов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×