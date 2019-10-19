В Казахстане отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане четырехлетний ребенок выбежал на дорогу перед пассажирским автобусом, но отец мальчика в последний момент успел его спасти. Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина скончался на месте.

Авария произошла в четверг, 17 октября, в городе Кызылорде около полудня по местному времени на перекрестке улиц Абая и Алтынсарина.

На кадрах с камеры видеорегистратора видно, как неожиданно из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть выбегает маленький мальчик. За ребенком бросается его отец и пытается прикрыть его своим телом. В итоге автобус сбивает обоих.

Сообщается, что 30-летний мужчина скончался на месте, а его сына экстренно госпитализировали. Согласно последним сообщениям, ребенок находится в детской реанимации областной больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.