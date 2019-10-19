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  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде пройдёт международный нефтегазовый форум

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде 22-23 октября запланировано проведение международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2019» (OGT), сообщает Trend со ссылкой на организаторов - госконцерн «Туркменнефть» и компанию «Turkmen Forum».

Конференция OGT проводится ежегодно и является престижным бизнес-форумом, способствующим развитию и укреплению партнерства с Туркменистаном в нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении.

В ходе проведения конференции будут представлены: обзор нефтегазового рынка Туркменистана, охватывающий все аспекты деятельности, в том числе и последние газохимические проекты; ведущие эксперты нефтегазовых компаний мира выступят с презентациями.

В мероприятии планируют принять участие руководители и представители государственных структур Туркменистана и ведущих нефтегазовых компаний, крупнейших международных организаций и финансовых институтов.

Панельные сессии этого года затронут такие темы, как - «Тренды в газохимическом секторе», «Инвестиционные проекты на Каспийском шельфе Туркменистана», газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ), «Инновационные технологии глубокой переработки нефти и газа» и «Новые инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе».

Представителям иностранных компаний представится возможность встретиться с руководством нефтегазового комплекса Туркменистана, чтобы обсудить актуальные вопросы и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, в рамках конференции планируется посещение открытого недавно под Ашхабадом нового газохимического завода по производству бензина из природного газа.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире.

В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, нефти - до 110 миллионов тонн.

На данном этапе Туркменистан экспортирует газ в Китай и Россию. Официально Ашхабад активно обсуждает с ЕС проект Транскаспийского газопровода через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу.

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