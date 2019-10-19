Президент Туркменистана поедет в Японию на интронизацию императора

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 21-23 октября посетит Японию с рабочим визитом, сообщило издание "Ориент".



22 октября в Токио пройдут основные церемонии, посвященные наследованию императорского престола Японии. Помимо участия в торжествах по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито, в ходе предстоящего рабочего визита правительственной делегации Туркменистана ожидается проведение двусторонних встреч и подписание совместных документов.

Предыдущие визиты Бердымухамедова в Страну восходящего солнца состоялись в 2009, 2013 и 2015 годах. В свою очередь, в октябре 2015 года Ашхабад с официальным визитом посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По итогам переговоров на высшем уровне тогда было подписано 37 двусторонних документов.