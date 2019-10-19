В Ташкенте во время турнира по каратэ произошла массовая драка (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как произошла массовая драка во время турнира по каратэ.



Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 16 октября в Ташкенте. Драка случилась в ходе кубка страны по каратэ.

В настоящее время федерация каратэ и правоохранительные органы ведут расследование данного инцидента. По предварительным данным, драка произошла между тренерами и судьями.

Сообщается, что судей и тренеров дисквалифицировали на разные сроки.



