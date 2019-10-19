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  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предприниматель, поджегший чиновника, получил 2 года ограничения свободы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане суд вынес приговор в отношении предпринимателя и бывшего замхокима Яккабагского района Кашкадарьинской области, сообщило издание Uznews.uz.

18 октября в Чиракчинском районном суде по уголовным делам Кашкадарьинской области завершился судебный процесс уголовного дела в отношении предпринимателя Бахриддина Исамова и бывшего заместителя хокима Яккабагского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева.

Решением суда предприниматель Бахриддин Исамов признан виновным в покушении на умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения и приговорен к 2 годам ограничения свободы. С учетом зачета в срок наказания 1 месяца и 8 дней заключения под стражей, срок ограничения свободы сокращен до 1 года 10 месяцев и 22 дней.

В свою очередь, бывший замхокима Мансур Туймаев признан виновным в нарушении права частной собственности и превышении власти. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 510 базовых расчетных величин (103,4 млн сумов, что равно $11 тыс.) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на один год.

Кроме того, суд обязал хокимият Яккабагского района полностью возместить материальный ущерб 61 предпринимателю и 30 гражданам.

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