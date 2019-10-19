РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Эстония отменили визы для владельцев дипломатических паспортов

CA-NEWS (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 18 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Эстонии в республике (с резиденцией в Нур-Султане) Хейти Мяемеэса.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций, сообщает департамент информации МИД республики.

По итогам встречи было подписано Соглашение между правительствами Таджикистана и Эстонии «Об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов».

Как сообщает Азия Плюс, в Эстонии проживает небольшая численность граждан Таджикистана и соотечественников, которые приняли гражданство этого государства. Они создали свое общество при поддержке посольства Таджикистана в 2012 году.

По данным статагентства Таджикистана, совокупный объем внешней торговли Таджикистана и Эстонии за январь-август текущего года составил $107,7 тыс. (импорт – $107,7 тыс., экспорта не было). За 2018 год торговый оборот двух стран составлял почти $3,4 млн. (импорт – $3 млн. 234 тыс. экспорт – $134,4 тыс.).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан и Казахстан подготовили проекты итоговых документов демаркации границ
  • В Японии тысячи человек остаются в пунктах эвакуации после тайфуна
  • МВД Узбекистана поручено установить серьезный контроль над радикальными верующими, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×