Таджикистан и Эстония отменили визы для владельцев дипломатических паспортов

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 18 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Эстонии в республике (с резиденцией в Нур-Султане) Хейти Мяемеэса.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций, сообщает департамент информации МИД республики.

По итогам встречи было подписано Соглашение между правительствами Таджикистана и Эстонии «Об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов».

Как сообщает Азия Плюс, в Эстонии проживает небольшая численность граждан Таджикистана и соотечественников, которые приняли гражданство этого государства. Они создали свое общество при поддержке посольства Таджикистана в 2012 году.

По данным статагентства Таджикистана, совокупный объем внешней торговли Таджикистана и Эстонии за январь-август текущего года составил $107,7 тыс. (импорт – $107,7 тыс., экспорта не было). За 2018 год торговый оборот двух стран составлял почти $3,4 млн. (импорт – $3 млн. 234 тыс. экспорт – $134,4 тыс.).