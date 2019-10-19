В Узбекистане в ходе переписи подсчет каждого человека обойдется бюджету в $3

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в 2022 году 150 тыс. временно безработных будут привлечены к выполнению работ в рамках проведения переписи населения, передает Kun.uz.

Как сообщили в ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, подсчет каждого человека обойдется бюджету в среднем на 3 доллара США. Согласно данным Госкостата, по состоянию на 1 июля 2019 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 33 523,6 тыс. человек. Численность городского населения - 16 939,6 тыс. человек (50,5 % от общей численности населения), сельского населения - 16 584,0 тыс. человек (49,5 %).

По предварительным данным, по состоянию на 1 июля 2019 года в республике 30,5% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 59,3% - трудоспособного возраста и 10,2% - старше трудоспособного возраста.

В ходе мероприятия также был обсужден проект закона «О переписи населения». При разработке проекта закона изучена практика ряда стран, как Российская Федерация, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Молдова, Великобритания, Литва, Латвия.

Напомним, в феврале Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении концепции проведения в 2022 году переписи населения.