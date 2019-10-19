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  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекского певца Джахонгира Отажонова, уже однажды лишённого лицензии, вновь искупали в деньгах
Продолжение: «Узбекконцерт» вернул лицензию певцу Джахонгиру АтаджановуПредыстория: В Узбекистане известного певца лишили лицензии за «купание» в долларах (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В сети распространилось видео, на котором можно увидеть, то, как Джахонгира Отажонова вновь искупали в деньгах, сообщает издание unews.uz.

Опубликовавшие видео отметили, что певец на этот раз купался в деньгах на свадьбе в Ташкенте.

На видео видно, как мужчина сначала попросил разрешение у Отажонова и уже после начал сорить деньгами. Многие пользователи в социальных сетях посчитали, что Отажонов таким образом потроллил "Узбекконцерт".

Напоминаем, что 14 октября Отажонов был лишен со стороны "Узбекконцерта" лицензии из-за того, что его искупали в деньгах на вечеринке в Самаркандской области. После недовольства общественности артисту вернули лицензию через два дня.

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