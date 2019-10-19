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  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Красноярском крае России прорвало дамбу, число погибших выросло до 15 человек

CA-NEWS (CA) -  Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще 14 пострадали, они находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Судьба 13 человек пока остается неизвестной.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Как заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

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