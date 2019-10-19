Председатель Госдумы России встретился с президентом Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 19 октября, во Дворце нации в Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Об этом сообщает Азия Плюс.



На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджикско-российских двухсторонних и многосторонних отношений, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны отметили важность укрепления межпарламентских связей в рамках стратегического партнерства, как фактор содействия в развитии всего комплекса многогранного сотрудничества между двумя странами.

Были обсуждены и вопросы своевременной реализации достигнутых ранее договоренностей, развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, привлечения инвестиций в экономику РТ, усовершенствование связей в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования и науки, культуры, миграции, техники и военной отрасли.

Глава государства отметил эффективную деятельность российских вузов – МГУ, МИСиС, Институт энергетики и РТСУ, а также обратил внимание спикера Госдумы на необходимость ускорения реализации проекта строительства пяти общеобразовательных школ на русском языке в регионах Таджикистана.

Между тем, передает РИА Новости, Володин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном.

«Товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25%», - сообщил спикер Госдумы.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что Россия является для Таджикистана ключевым партнером.

Володин в ходе переговоров в Душанбе также передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина.

"Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения между нашими странами', - сказал спикер Госдумы.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин приехал в Душанбе в пятницу, 18 октября, вечером. В течение сегодняшнего и завтрашнего дня Володин встретится со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым и другими высокопоставленными лицами страны.

Ожидается, что спикер Госдумы и сопровождающие его лица возложат цветы к памятнику Исмоили Сомони, а также встретятся со студентами и преподавательским составом Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Кроме того, Володин планирует посетить Национальный музей Таджикистана, культурно-развлекательный комплекс «Кохи Навруз» и Нурекскую ГЭС.