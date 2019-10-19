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  19 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии мужчина "воскрес" во время похорон

CA-NEWS (CA) -  В Индии 55-летний мужчина во время похорон пришел в сознание и покачал головой, сообщает РИА Новости.

По информации издания Asia One, мужчина потерял сознание, когда пас коз. Семья решила, что тот скончался, и устроила ему похороны.

Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой.

Скорбящая семья была потрясена.

В итоге мужчину немедленно отправили в больницу. У него обнаружили сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мертвым.

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