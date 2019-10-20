Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

CA-NEWS (CA) - Анкара готова возобновить военную операцию на севере Сирии, если данные Турции обещания не будут выполнены. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство sOL.

Он отметил, что американская сторона должна выполнить взятые на себя обязательства по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы. Акар напомнил, что операция не отменена, а лишь приостановлена на пятидневный срок. «За это время террористы должны быть выведены из безопасной зоны и сдать тяжелое вооружение, должны быть уничтожены их укрепления, позиции. Если этого не произойдет, то операция возобновится. К этому наши войска полностью готовы», — сказал глава ведомства.

О начале операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Спустя неделю вице-президент США Майк Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны.