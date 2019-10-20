РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit

CA-NEWS (CA) -  В личном письме Туску Джонсон заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя. При этом британский премьер направил ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit до 31 января, но не подписал его, передаёт РБК.

В своем официальном письме ЕС британский премьер Борис Джонсон попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство. Текст документа приводит Reuters.

«Если стороны смогут ратифицировать соглашение [о выходе из ЕС] до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — отмечается в письме. Послание завершается подписью: «Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». При этом в нем отсутствует имя Джонсона и его личная подпись.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Первый в истории женский экипаж NASA вышел в открытый космос
  • Комитет госуслуг создали в Казахстане
  • В Узбекистане предприниматель, поджегший чиновника, получил 2 года ограничения свободы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×