СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit

CA-NEWS (CA) - В личном письме Туску Джонсон заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя. При этом британский премьер направил ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit до 31 января, но не подписал его, передаёт РБК.



В своем официальном письме ЕС британский премьер Борис Джонсон попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство. Текст документа приводит Reuters.

«Если стороны смогут ратифицировать соглашение [о выходе из ЕС] до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — отмечается в письме. Послание завершается подписью: «Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». При этом в нем отсутствует имя Джонсона и его личная подпись.