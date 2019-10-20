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  20 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пьяный гражданин Казахстана несколько часов просидел на вышке вокзала и требовал прямой линии с Путиным

CA-NEWS (KZ) -  29-летний гражданин Казахстана, пытавшийся устроиться на работу в одну из нефтяных компаний на севере Иркутской области, не получил нужного места: ему было отказано. Возвращаясь домой, товарищ с горя решил принять на грудь горячительного. Выпив, он попытался сесть в поезд, но ему в этом было отказано, сообщает "Московский комсомолец".

Разозлённый мужчина забрался на 20-метровую мачту освещения вокзала станции Лена. Там он стал требовать организовать ему прямую линию с Путиным или, в крайнем случае, с Жириновским, пишет ИА «Усть-Кут 24». При этом гражданин кидался изоляторами освещения в пытавшихся уговорить его спуститься сотрудников РЖД, МЧС и полиции, а также угрожал спрыгнуть.

Угомонить дебошира смогла только его мать, которой транспортные полицейские позвонили в Казахстан. Узнав, что дома его ждёт беременная супруга, молодой человек покинул вышку, на которой просидел 9 часов, и сдался.

В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов. Проспавшись и оплатив штрафы, он сел в поезд и уехал домой, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Не исключено, что гражданину будет запрещён въезд на территорию РФ.

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