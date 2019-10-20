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  20 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае при пожаре на фабрике погибли четыре человека
Пожар на заводе Фрунзе
Пожар на заводе Фрунзе

CA-NEWS (CA) -  Жертвами пожара на одной из фабрик в восточной китайской провинции Фуцзянь стали четыре человека, трое пострадали.

Как сообщает агентство "Синьхуа", четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате пожара, произошедшего 20 октября на заводе в городе Наньань (пров. Фуцзянь, Восточный Китай).

Согласно сообщению пресс-канцелярии местного правительства, примерно в 02:30 воскресенья пожарно-спасательная служба получила информацию о том, что на заводе по производству сантехники произошел пожар.

Для тушения пожара и спасения находившихся на месте происшествия людей были направлены сотрудники соответствующих ведомств. В результате пожар был потушен примерно в 04:00, трое пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщили в администрации города Наньань, пожар вспыхнул на пятом этаже семиэтажного здания завода.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий и расследование причин пожара.

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