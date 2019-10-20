Британский парламент проголосовал за новую отсрочку Brexit

CA-NEWS (CA) - Премьер Великобритании Борис Джонсон уже прокомментировал результаты голосования. Он заявил, что не станет просить об отсрочке, передает РБК.



Депутаты британского парламента в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра страны просить об отсрочке Brexit вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает Bloomberg.

Голосование по соглашению, которое было достигнуто ранее на этой неделе между британским правительством и властями ЕС, должно было состояться в британском парламенте позднее в субботу. Теперь голосование перенесено на понедельник.

Премьер Великобритании Борис Джонсон настаивает, что страна должна покинуть ЕС 31 октября. «Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон не заставляет меня это делать», — заявил Джонсон в парламенте после голосования (цитата по Reuters). «Я скажу нашим друзьям и коллегам в ЕС именно то, что я говорил всем остальным за последние 88 дней, что я занимаю пост премьер-министра: дальнейшая отсрочка сделает хуже и для этой страны, и для Европейского союза, и для демократии», — сказал Джонсон.

События в британской палате общин сопровождаются акциями протеста против выхода страны из ЕС. Решение депутатов одобрить поправку об отсрочке митингующие в Лондоне встретили овациями, сообщает Би-би-си.

Представитель Лейбористской партии Ребекка Лонг-Бейли указала на экономические последствия сделки. «Для нашего бизнеса, для нашего производства она сокращает доступ к рынку нашего крупнейшего торгового партнера, угрожая рабочим местам в нашей стране», — сказала она. «Это плохая сделка для промышленности, плохая сделка для производства и, что более важно, плохая сделка для рабочих мест», — приводит ее слова Bloomberg.

Лидер фракции Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд во время выступления в парламенте пригрозил Джонсону судом, если тот не попросит об отсрочке Brexit. «Я благодарен, что палата проголосовала именно так», — сказал Блэкфорд. «Премьер-министр, который считает себя выше закона, окажется в суде», — отметил он.

Соглашение между Лондоном и Брюсселем, на каких условиях страна покидает Евросоюз, было достигнуто 17 октября. Теперь сделку должен одобрить парламент Великобритании.