Нацбанк Таджикистана расширил список лиц, "связанных с терроризмом"

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал новый расширенный список физических лиц, «связанных с терроризмом». В него вошли около 2400 человек, которых власти считают причастными к террористической деятельности и ее финансированию.

В новом «черном списке» фигурируют и те, кто в прошлом отрицали свои связи с террористическими группами, отмечает Радио Озоди.

В прошлом году Национальный банк Таджикистана также расширил список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, в том числе обвиняемых в связях с террористами. В нем фигурировали имена 1372 гражданина Таджикистана. Спустя некоторое время НБТ внес уточнения в «черный список», разделив его на две части. Причастных к терроризму указывались 1234 граждан республики, подозреваемых в экстремисткой деятельности – всего 122. Среди последних были, в том числе, журналист Дододжон Атовуллоев и гражданская активистка Шабнам Худойдодова. Список подозреваемых в экстремисткой деятельности до недавнего времени был доступен на официальном сайте главного финансового учреждения Таджикистана.

"Черный список" лиц, причастных к терроризму, составляется Департаментом финансового мониторинга НБТ на основе требований Financial Action Task Force (FATF) — международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем. Его целью является обнародование организаций и физических лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма, финансовое сотрудничество с которыми должно быть прекращено, а активы заморожены. В свою очередь Таджикистан в рамках данного сотрудничества будет отслеживать поступление капиталов от лиц, причастных к терроризму.

Новый список физических лиц, «связанных с терроризмом», появился на официальном сайте НБТ в конце прошлой недели. Во главе списка фигурирует Мухиддин Кабири, председатель запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Год назад Верховный суд Таджикистана заочно приговорил Мухиддина Кабири к длительному сроку заключения. Власти сообщили, что лидер партии обвиняется по 16 статьям Уголовного кодекса, в том числе по статьям «Убийство», «Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды», «Хищение оружия» и «Насильственный захват власти». Сам Мухиддин Кабири отвергает все обвинения и заявляет, что они имеют политическую подоплеку.

В новый список вошли родные и близкие Кабири – его сын Абузар Кабири, племянники Мухаммаджон Кабиров, Эмомали Кабирзода, племянница Бибирукия Кабирова, зампред ПИВТ Шонаими Карим.

Власти Таджикистана считают, что с террористами связаны также Махмуджон Файзрахмонов, бывший пресс-секретарь ПИВТ, Абдусаттор Бобоев, руководитель Комитета по защите политических заложников и узников в Таджикистане, и двое сыновей отбывающего пожизненное заключения зампредседателя партии Саидумара Хусайни – Мухаммадикбол и Сайфулло.

В новом списке фигурируют имена таджикских боевиков, семьи которых примкнули к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Среди них - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов и супруга одного из боевиков ИГ Гулру Олимова.

Официальные представители НБТ пока не прокомментировали новый список физических лиц, «связанных с терроризмом». Попытки Радио Озоди связаться с ответственными лицами Нацбанка не увенчались успехом. С 2017 года НБТ периодически публикует обновляющиеся списки связанных с терроризмом лиц.

В "черном списке" фигурируют имена и тех, кто в прошлом отрицали свои связи с терроризмом. Один из них – живущий в одной из европейских стран журналист Амруллохи Низом говорит, что его внесли в «черный список» за критику политики нынешнего руководства Таджикистана. «В Генпрокуратуре Таджикистана меня считают сторонником «Группы-24», хотя я, на самом деле, никак не связан с этим оппозиционным движением», - говорит он. Журналист опасается, что теперь у него могут возникнуть проблемы при поездках в другие страны.

Тем временем, с сайта НБТ внезапно исчез прошлогодний список подозреваемых в экстремисткой деятельности. Будут ли опубликован новый список или власти все-таки разрешили фигурантам списка пользоваться услугами банков страны – пока неизвестно.

Напомним, в марте прошлого года у себя дома в Стамбуле были арестованы руководитель «Группы 24» Сухроби Зафар (Тураев) и активист движения Насим Шарипов - они были фигуранты составленного НБТ списка, связанных с терроризмом лиц. Только спустя несколько месяцев они были освобождены.

В прошлом году представитель ОБСЕ по свободе прессы Харлем Дезир в письме на имя министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова призвал Душанбе исключить журналистов из списка лиц, причастных к терроризму. По словам Дезира, власти Таджикистана не доказали, что внесенные в список журналисты совершили какие-нибудь преступные и противоправные деяния. Вскоре из списка были исключены фамилии 16 таджикистанцев.