В Узбекистане стало возможно купить $100 без паспорта

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане лицам разрешили покупать в коммерческих банках иностранную валюту до 100 долларов без предъявления паспорта.

Соответствующий пункт постановлением Центрального банка Узбекистана вносится в положение о порядке осуществления операций по обмену валют с физическими лицами в коммерческих банках.

Напомним, что с 20 августа этого года коммерческие банки Узбекистана начали продавать иностранную валюту в наличной форме через обменные пункты. Тогда при продаже иностранной валюты на любую сумму у граждан требовали документ, удостоверяющий личность.