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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане стало возможно купить $100 без паспорта

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане лицам разрешили покупать в коммерческих банках иностранную валюту до 100 долларов без предъявления паспорта.

Соответствующий пункт постановлением Центрального банка Узбекистана вносится в положение о порядке осуществления операций по обмену валют с физическими лицами в коммерческих банках.

Напомним, что с 20 августа этого года коммерческие банки Узбекистана начали продавать иностранную валюту в наличной форме через обменные пункты. Тогда при продаже иностранной валюты на любую сумму у граждан требовали документ, удостоверяющий личность.

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