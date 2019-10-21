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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двойник Зеленского оказался мигрантом из Узбекистана (видео)
Умид
Умид

CA-NEWS (UZ) -  Похожий на президента Украины человек, ставший популярным благодаря социальным сетям после публикации фото, опять стал возмутителем информационного спокойствия.

В одном из телеграм-каналов появилось видео-интервью, в котором двойник Зеленского рассказал о себе, сообщает издание "Даракчи".

Двойника Зеленского зовут Умид. Он приехал из Узбекистана, работает на шиномонтажке маляром.

«В метро, когда я на работу ехал, кто-то поймал этот момент», — признался мужчина: «Я раньше не знал кто такой Зеленский. В 2016-2017 году мне говорили друзья, ты юморист такой, на Зеленского похож. А потом, когда президентом стал, потому уже узнал».

Заочную популярность Умид получил после публикации фото, на котором он сидит в вагоне метро на одном из мест для пассажиров с детьми и инвалидов. На фото двойник главы государства выглядит крайне уставшим, что дало повод для шуток. Многие считали, что фото было сделано в киевском метро, но на самом деле снимок - из подземки Москвы.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, работает Умид в автосервисе – маляром в кузовном цехе. Еще в 2016 году многие сравнивали его с Зеленским. Когда приехал в Москву подзаработать, стали вспоминать и в столице напарники по работе. В это время Зеленский уже стал президентом. Тогда Умида и стали называть Димой Зеленским.

Сам Умид в молодые годы очень любил юмор и комедии. Как и все простые люди, хочет счастья. В Москве он находится вместе с женой и детьми. Не против получения российского гражданства, отмечает издание.

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