Монголию включили в «серый список» FATF

CA-NEWS (MNG) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Монголию в свой «серый список» наряду с Зимбабве и Исландией.

Как ранее заявил парламент Монголии, в этот раз страна обойдет эту угрозу. Однако согласно заявлению FATF, опубликованному 19 октября, Монголия присоединилась к спискам наблюдения Целевой группы по финансовым мероприятиям.

«Каждая юрисдикция разработала план действий с FATF для устранения наиболее серьезных недостатков», - говорится в заявлении. «FATF приветствует их политическую приверженность этому плану действий на высоком уровне».

Страна Северо-Восточной Азии между Россией и Китаем работает над устранением недостатков в техническом соответствии стандартам целевой группы с 2017 года. Между тем, его экономика восстанавливается после помощи Международного валютного фонда в 2017 году. С конца прошлого года выплаты средств по программе МВФ были приостановлены, так как центральный банк рассматривает процесс рекапитализации своих коммерческих банков.

Размещение в так называемом «сером списке» ставит под сомнение экономику страны, и ее банки, а также ее местная валюта - тугрик.

FATF определяет северокорейскую и иранскую юрисдикции как страны с «высоким риском», в то время как юрисдикция, которая ранее контролировалась, включает Ботсвану, Камбоджу и Пакистан.