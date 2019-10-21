Уровень бедности в отдаленных районах Кыргызстана и Таджикистана превышает 40%, - ВБ

Всемирный банк

CA-NEWS (KG) - Опубликованные карты бедности стран Центральной Азии показывают, что многие из существующих очагов нищеты в регионе находятся в сельской местности, где отсутствует тесная интеграция с центрами урбанизации (большими городами). Это особенно актуально для наиболее отдаленных районов Таджикистана и Кыргызской Республики, где уровень бедности достигает выше 40 процентов, отмечает Всемирный Банк.

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«В качестве позитивного момента, следует отметить, что прогресс в области сокращения бедности в Центральной Азии продолжается, – говорит Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. «Вместе с тем, этот процесс сегодня происходит гораздо более медленными темпами чем ранее. Поэтому одной из приоритетных задач в регионе должны стать дополнительные усилия по обеспечению устойчивого и инклюзивного роста».

Начиная с 2000-х годов все страны Центральной Азии достигли значительного прогресса в сокращении бедности, однако большая часть этого прогресса была достигнута в первые несколько лет этого десятилетия. В течение восьми лет с 2002 по 2009 годы уровень бедности снижался в среднем на семь процентных пунктов в год как в Таджикистане, так и в Кыргызстане – с почти 70 процентов до 25 процентов в Таджикистане и до 20 процентов в Кыргызстане. Однако после этого уровень бедности сильно замедлился и снижался в среднем на один процентный пункт в год в Таджикистане (с 25 процентов до прогнозируемых 13 процентов в 2019 году), а в Кыргызстане остается на уровне 20% с 2009 года по сегодняшний день.

Замедление темпов сокращения бедности в странах Центральной Азии отражает ряд экономических вызовов, а также указывает на трудности в обеспечении занятости и достойной оплаты труда социально уязвимым слоям населения.

Наиболее подверженными безработице или низким заработным платам молодежь и женщины. Согласно данным Всемирного банка, в Кыргызстане безработными были 15% женщин в возрасте 15-28 лет, а среди мужчин той же возрастной категории данный показатель составил 9%.

Результаты анализа также показывают, что средний класс в Центральной Азии почти полностью сконцентрирован в нескольких крупных городах и вокруг них: в Нур-Султане, Алматы, Ташкенте и в меньшей степени в Душанбе и Бишкеке. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются все страны региона, является улучшение доступа к городам с развитыми и динамичными рынками труда.

Всемирный банк рекомендует политику, которая предоставит людям больше возможностей для трудоустройства, включая доступное жилье в растущих и процветающих городах. Кроме того, будет очень важно содействовать росту заработной платы и поддерживать уязвимые группы, в том числе молодежь и женщин, с тем чтобы они могли быть более конкурентоспособными на рынке труда.