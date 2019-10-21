Министра финансов Узбекистана признали лучшим в регионе Центральной и Восточной Европы

CA-NEWS (UZ) - Британское издание Global Markets признало Джамшида Кучкарова «Министром финансов 2019 года в регионе Центрально-Восточной Европы (включая СНГ)». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

19 октября в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне в рамках годового собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка состоялись торжественное объявление Министром финансов 2019 года в регионе Центральной и Восточной Европы (включая СНГ) по версии влиятельного британского издания «Global Markets» и церемония награждения Министра финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова.

От имени Министра награду принял его заместитель Одилбек Исаков.

По информации посольства Узбекистана в США, в мероприятии приняло участие свыше 120 представителей зарубежных делегаций.

Издание «Global Markets» отмечает, что «после многолетних сдержек из-за запретов, которые обычно оставались в бывших советских республиках, президент-реформатор Шавкат Мирзиёев доверил действующему министру финансов республики управление либерализацией валютных рынков, ослабление торговых ограничений и дебют страны на международном рынке облигаций. Джамшид Кучкаров стал надежным рулевым в ходе одной из самых стремительных программ экономической либерализации за последнее время».

По мнению экспертов «Global Markets», весьма положительным элементом нынешних преобразований в Узбекистане является серьезная решимость Правительства республики существенно уменьшить участие государства в национальной экономике путем проведения активной политики приватизации.

Как отмечает «Global Markets», предпринимаемые меры по повышению эффективности экономической модели страны и обеспечению прозрачности всей системы являются не всегда популярными, но единственно правильными».

«Обеспечение обратной связи и благосклонности населения – такая же важная задача, как поддержание фискальной и макроэкономической стабильности. В этой связи наблюдаемая положительная тенденция взаимодействия узбекских властей со СМИ в целях лучшего понимания необходимости реформ в стране служит качественным информационным сопровождением», - подчеркивают эксперты.

Главный редактор издания Левис МакЛеллан считает, что несмотря на амбициозность и масштабность реформ, в стране наблюдается лишь небольшой дефицит бюджета, что придает уверенность международному инвестиционному сообществу в стабильности финансовой политики.

Издание Global Markets является официальным изданием ежегодных собраний Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и Межамериканского банка развития.