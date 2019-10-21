Лукашенко рассказал, почему назначил старшего сына помощником

CA-NEWS (CA) - Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал, что не пожалел о назначении старшего сына помощником.

Президента попросили рассказать о главных критериях эффективности государственного органа и его руководителя, передает tut.by.

"Во-первых, это профессионализм. Я часто об этом говорю, без скромности сейчас скажу: я не приемлю клановости, кумовства. У меня нет этого «вот доверенное лицо», «этот близкий», «этот родной» и так далее. Абсолютно нет. Единственное, Виктора ты моего знаешь, старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы", - рассказал Лукашенко.

"И не думайте, что у нас можно, знаете, везде там по блату, по знакомству, как раньше говорили, продвинуться на высокие должности. Я вам скажу, даже у нас тенденций в обществе таких нет. Ну, может, только у молодых, которые за студенческой скамьей. У нас нет, как у соседних государств, вот, попал на государственную должность - хлебное место. Нет. Туда особо никто не рвется, потому что там надо работать день и ночь и давать результат. Это главный показатель любого управленца", - заявил Лукашенко.

Напомним, Виктор Лукашенко с 2005 года занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он является членом Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполняет обязанности первого вице-президента НОК.



