Улан-Батор отмечает 380-летие

CA-NEWS (MNG) - В этом году Улан-Батор отмечает 380-летие. По случаю празднования в столице 21-22 октября состоится мероприятие «Международный день открытых дверей Улан-Батор 2019». Делегация городов, имеющих дружеские и братские отношения с городом Улан-Батор, посещает город для участия в мероприятии.

20 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Ш.Анхмаа приняла делегатов во главе с заместителем губернатора города Элисты Республики Калмыкия Российской Федерации Эрднеевым Батром Владимировичем.

Заместитель губернатора Ш. Анхмаа поблагодарила делегатов за приезд и выразила готовность сотрудничать во всех сферах, расширяя дружеские связи между Монголией и Калмыкией.

В 2010 году города Улан-Батор и Элиста установили братские отношения, а в 2015 году Советы представителей граждан двух стран подписали меморандум о сотрудничестве.

Выразив благодарность за приглашение на мероприятие, посвященное 380-летию города Улан-Батора, заместитель губернатора города Элиста Эрднеев Батр Владимирович заявил, что стороны продолжат многочисленные мероприятия, которые вывели отношения двух городов на новый уровень.

Кроме того, власти города Улан-Батора приглашаются на 75-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне против нацистской Германии и празднование 100-летия Республики Калмыкия. Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сфере туризма, образования, торговли и экономики.