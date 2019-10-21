В Ташкенте женщина устроила гонки с инспектором ДПС

- Узбекистан, происшествия
- 11:24, 21 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - На днях в социальных распространилось видео, на котором женщина за рулем автомобиля марки Lacetti, не подчинившись требованиям сотрудников ДПС, устроила гонки. В ГУВД Ташкента прокомментировали это событие.
По данным ведомства, инцидент произошел 17 октября примерно в 22:30 в Алмазарском районе на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге. Водитель автомобиля Lacetti не подчинилась требованию сотрудника ДПС "остановиться" и продолжила движение на большой скорости. После чего, сотрудник ДПС стал преследовать автомобиль.
"Водителя удалось остановить в 22:55 в Юнусабадском районе напротив 17 городской больницы. За рулем автомобиля находилась 25-летняя жительница Ташкентской области Гульрано.А. Из необходимых документов для управления автомобилем у нее имелась только доверенность на управление автомобилем", — отметили в ведомстве.
Автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Женщине придется заплатить штраф за правонарушение, отметили в ГУВД.