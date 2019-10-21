Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне - 16%

CA-NEWS (UZ) - Правление Центрального банка Узбекистана 19 октября приняло решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Данное решение Центрального банка основано на фоне сохраняющейся динамики инфляции и инфляционных ожиданий, возникновения разовых инфляционных шоков, - отметили в ЦБ.

В течение первых 7 месяцев т.г. инфляционные процессы в экономике развивались согласно базовому сценарию, в связи, с чем годовые темпы роста потребительских цен находилась в пределах прогнозных параметров 13,5-15,5%.

За 9 месяцев т.г. потребительские цены по республике выросли на 9,7%.

Однако, если с января по июль т.г. годовая инфляция в среднем находилась на уровне 13,5%-13,7%, то в августе она выросла до 16,5% и пробила верхнюю границу прогнозных значений базового коридора.

В течение 2019 года основное инфляционное давление на годовую инфляцию было оказано со стороны продовольственных цен и тарифов на услуги (регулируемые цены), которые выросли на 17,5% и 19,5% соответственно, относительно аналогичного периода прошлого года. При этом наибольший вклад в рост ИПЦ за январь-сентябрь внесли услуги - 4,3 п.п. по сравнению с 2,6 п.п. за 9 месяцев прошлого года. Согласно предварительным оценкам в январе-сентябре т.г. годовые реальные темпы роста ВВП сохранились на уровне значений двух предыдущих кварталов. Ключевыми факторами, поддерживающими положительной динамики роста экономики остаются факторы спроса, а именно кредитная активность банков и увеличение государственных расходов.

В июле-августе 2019 года наблюдалась акселерация спроса на иностранную валюту под влиянием внутренних и внешних факторов. В результате, девальвация национальной валюты стала ускоряться. В частности, если в январе-июле 2019 года обменный курс доллара вырос на 4% и месячный прирост составил в среднем 0,6%, то в августе произошел резкий (8,2%) рост курса. Однако уже к сентябрю обменный курс доллара вновь вернулся к своей прежней тенденции, и месячный прирост замедлился до 0,5%. Как отметили в ЦБ, до конца года ожидается замедление инфляции и формирование ее уровня вблизи верхней границы базового прогнозного коридора ­-15,5%.