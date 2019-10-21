Жительницу Хатлона приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство шестимесячного сына

CA-NEWS (TJ) - Суд Куляба приговорил 24-летнюю женщину к 15 годам лишения свободы за убийство своего шестимесячного младенца. Жительница района Хамадони Хатлонской области Джамила Каримова в июне этого года, после скандальной ссоры с родственниками мужа, выбросила своего сына Мухаммаджона в канал.



Тело мальчика было найдено спустя неделю, сообщает Радио Озоди.

Родственники мужа осужденной говорят, что Джамила с первого дня замужества не смогла наладить хороших отношений с новой родней и, предположительно, через смерть ребенка хотела отомстить им. Сама Джамила сказала, что постоянно подвергалась насилию и оскорблениям в этой семье и хотела наложить руки на себя и ребенка.

Согласно приговора суда, копия которого оказалась в распоряжении Радио Озоди 19 октября, женщина призналась в суде, что сначала выбросила в канал ребенка, чтобы он не остался на попечении чужих людей и не страдал, но вот покончить с собой она не смогла. Джамила сказала, что глубоко сожалеет о содеянном и попросила суд при вынесении приговора принять во внимание ее молодой возраст и чистосердечное раскаяние.

Источник в Хатлонском областном суде сказал, что Джамила Каримова будет отбывать свой срок наказания в колонии общего режима. По его словам, за последние полгода это второй приговор в отношении этой женщины. В первый раз суд района Хамадони приговорил ее к тюремному сроку за кражу, но по причине наличия новорожденного ребенка дал ей отсрочку. «В дополнение к предыдущему сроку женщина проведет за решеткой 16 лет», - сказал источник.

Приговор суда был оглашен в начале октября и уже вступил в законную силу. По данным суда, никто не обжаловал приговор.

Неизвестно, жаловалась ли раньше эта женщина на свою жизнь в семье мужа или нет.

Некоторые социологи предполагают, что вероятнее всего, женщина на момент преступления находилась в душевном упадке, но в приговоре суда говорится, что Джамила Каримова психически здорова и в принудительном лечении не нуждается.

Джамила Каримова в начале 2018 года вышла замуж за Умеджона Халимова и переехала из района Шамсиддина Шохина в район Хамадони Хатлонской области. Женщина сказала в суде, что они любили друг друга. Ее супруг заявил, что поначалу семейные взаимоотношения были хорошими, но все изменилось после кражи денег у его матери, в чем обвинили Джамилу. Умед попросил суд смягчить наказание для своей жены.

Джамила также призналась в суде, что свекровь Одинамо Гадоева постоянно унижала и оскорбляла ее, а сына называла «ублюдком». Гадоева сказала в суде, что наоборот с первых дней замужества невестка не смогла наладить хороших отношений ни с одним членом новой семьи. «Ее привел в наш дом Умеджон и мы согласились ради него принять ее», - заявила она.