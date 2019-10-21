Держала в стойле для скота: в России многодетная мать сделала из дочери девочку-маугли

CA-NEWS (CA) - Новость об очередном ребенке-маугли быстро разнеслась на весь провинциальный Орел. Девочку в жутком состоянии забрали у матери при очень странных обстоятельствах. Женщина приехала навестить подругу в одну из деревень в Дмитровском районе Орловской области, сообщает "Комсомольская правда".

С собой у многодетной мамы, 38-летней Мадины (имя изменено в интересах следствия) был чемодан. А в нем — ребенок. Пока подружки выпивали девочка каким-то образом сумела освободиться и выползла (хотелось написать выбежала, но малышка не умеет ходить) на улицу. Как перепуганный зверек она передвигалась по улице и так попала на глаза к местным жителям. Те не поленились и подняли на уши всех: полицию и органы опеки. В тот же день малышку изъяли у матери доставили в детскую областную больницу.О том, что у 11-летней Даши* синдром маугли первыми заговорили врачи.

- Девочка в жутком состоянии. Она не умеет ходить, говорить и пользоваться столовыми приборами. Она ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей: царапается, кусается, - рассказала «КП» сотрудница больницы, которая просила не называть ее имя. - Спит она только на полу, на еду бросается с жадностью, ест только руками и не умеет пользоваться столовыми приборами. Еду жадно проглатывает, потом срыгивает и ест только после этого. Позвоночник ребенка деформирован. Она не может выпрямить спину и передвигается как животное на четвереньках. Она не знает, что такое ходить в туалет и сейчас мы пользуемся памперсами.При этом каких-то серьезных отклонений и диагнозов у девочки не нашли. По мнению медиков, ребенка просто запустили.

Против матери, у которой кроме Даши еще семеро детей от 15 до 2 лет ведется доследственная проверка.Скорее всего, против мамаши возбудят уголовное дело. Как удалось выяснить «КП», девочка-маугли родилась и выросла в деревне Лука Журавинка, Орловского района. Местечко в получасе езды от райцентра, заброшенным не назовешь. В деревне больше 20 домов и в какой не зайти, а я наведалась в каждый, все про многодетную семью наслышаны.

- Вот видите дом на отшибе, там они и жили. Деревянную избушку отец детей несколько лет назад начал обкладывать кирпичом, хотел построить нормальный дом, но не получилось, летом он умер. Мужику всего 65 лет было, онкология. Они и так-то жили бедно: у соседей на батон хлеба одалживали. А после его смерти такое началось... Мамаша начала пить, гуляла с мужиками. А дети? Они сами по себе, - рассказала жительница деревни Марина Прохорова. - Но сейчас там никто не живет после скандала с девочкой у нее забрали всех детей, а сама она куда-то сбежала. Да вы поезжайте, сами посмотрите.В доме действительно никого не оказалось. Бардак во дворе, который не обнесен забором, такой, что не понятно это палисадник или помойка. Повсюду валяются грязные детские вещи, поломанные игрушки и пустые банки, и бутылки. Заглядываю в окно: там тот же бардак, свалка одежды и грязной посуды.

В доме напротив ближайший сосед семьи узнает, что приехали журналисты и радуется.

- Ну наконец-то вы приехали. Тут такое творилось. Дети голодные по деревне бегали. Мы их подкармливали чем могли. Но эти цыганята и сами были не промах, воровали все что под руку попадется. А эта больная девочка. Они ведь ее взаперти держали, - распинается пенсионер Валерий Бывших.

- Так что же молчали, надо же было детей спасать? - интересуется журналист "КП".

- Я хотел на телевидение позвонить, но руки так и не дошли. Я ведь эту девочку-зверушку видел. После смерти мужа она позвала нас с женой на поминки. В доме был такой срач, простите, что даже вспоминать не хочу. Мы сели за стол, а потом слышим, как кто-то стучит. Так вот она дочку держала взаперти. Жена моя в комнатушку заглянула, а она там сидит на полу как зверек перепуганный. Мы спросили что с ней, а мать ответила мол девочка больная и ничего уже с ней не поделать, - развел руками Валерий Павлович. - Цыганятами, это мы их прозвали. А так отец у них из Белоруссии, а мать чеченка. Она родом из Грозного.

- Девочка родилась нормальной. А когда ей года два было, что-то случилось. Она перестала ходить. Вместо того, чтобы лечить, они стали ее запирать. Так им проще было, наверное. А еще кичились, мол мы же ее воспитываем, в интернат не сдаём, - рассказала жительница деревни Валерия Шилова. - Про то что ее в сексуальное рабство сдавали, лично я не верю. Это вранье. На девочку без слез взглянуть нельзя было. Она, простите, под себя ходила. Не знаю, кто этот бред мог придумать.

Мадина и ее покойный муж ( он был намного старше) нигде не работали. Но еще полгода назад у них было неплохое по деревенским меркам хозяйство.

- Пока жив был Вова, у них и куры были, и утки и даже корова своя, - рассказал Валерий Павлович. - А как он умер, это в июле случилось, она всю скотину продала и принялась пить и гулять.

По словам других соседей, которые просили их имена не указывать, мать запирала девочку в комнате только на время холодов, а летом держала ее в небольшом загоне рядом со скотом. Вокруг дома и правда много хозпостроек. В одной из них я нашла инвалидное кресло, тут же грязные игрушки и миска прямо на земле. Страшно даже представить, что тут могла находиться девочка.



