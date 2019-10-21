Президент Туркменистана поручил продавать за рубеж излишки продовольствия

CA-NEWS (TM) - 18 октября вице-премьер по вопросам торговли Туркменистана Чары Гылыджов отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о проведении мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также о работе по расширению производства импортозамещающей и экспортноориентированной продукции, сообщает госинформагентство ТДХ.

По итогам отчета глава государства поручил Гылыджову изучать рынок, анализировать запросы отечественных потребителей и внедрять инновационные технологии для производства конкурентоспособной продукции и насыщения внутреннего рынка высококачественной сельскохозяйственной продукцией

Кроме того, по мнению Бердымухамедова, необходимо активизировать работу по расширению внешнеторговых связей и найти новые зарубежные каналы сбыта излишков продовольственных товаров.

Излишки каких продуктов образовались в Туркменистане не сообщается, зато, как неоднократно сообщали независимые издания, последние несколько лет на отечественном рынке существует острая нехватка отечественной муки, масла, яиц, сахара, хлеба.

Как передают "Хроники Туркменистана", очереди за этими продуктами выстраиваются с 4 часов утра, однако завозят их не каждый день. Назначение нового хякима Ахала и другие инновации в АПК результатов пока не дали.