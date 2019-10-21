Министр обороны Монголии посещает Китай

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Монголии Н. Энхболд находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике по приглашению министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и провел официальные переговоры с китайским министром.

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По итогам встречи оба министра обороны подписали протокол и соглашение об оказании помощи Монголии в рамках военно-технического сотрудничества между Монголией и Китаем. Также в ходе визита министр обороны Монголии принял участие в 7-ых Международных военно-спортивных играх Совета военного спорта (CISM).

Министров обороны и главнокомандующего вооруженными силами стран мира, участвовавших в Военно-мировых играх CISM, принял президент Китая Си Цзиньпин.

В ходе своего визита министр Н. Энхболд примет участие в 9-м Пекинском форуме Сяншань по диалогу и сотрудничеству по глобальным вопросам обороны и безопасности.

Вэй Фэнхэ — китайский военачальник, министр национальной обороны КНР и государственный советник КНР с 19 марта 2018 года, генерал-полковник (ноябрь 2012), с октября 2012 года командующий Второй артиллерией НОАК, член ЦВС.

Член КПК с января 1972 года, член ЦК КПК 18 созыва (кандидат 17 созыва).

На службе в НОАК с 16 лет с декабря 1970 года.

Окончил командный факультет Командной академии Второй артиллерии НОАК (1984).

С дек. 2006 г. по дек. 2010 года начштаба Второй артиллерии НОАК.

С дек. 2010 года по окт. 2012 года заместитель начальника Генерального штаба НОАК.

С октября 2012 года командующий Второй артиллерией НОАК.

Генерал-полковник (ноябрь 2012), генерал-лейтенант (июль 2008), генерал-майор (июль 2004), полковник (сентябрь 1994).