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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ выбрал Алматы для размещения регионального центра

CA-NEWS (KZ) -  Международный Валютный Фонд (МВФ) разместит новый Региональный центр технической помощи (RTAC) в Алматы. Об этом объявила Карла Грассо, заместитель управляющего директора и главный административный сотрудник фонда, сообщает пресс-служба организации.

Центр будет оказывать услуги по развитию потенциала девяти странам-членам в регионе Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAM). Ожидается, что работа будет охватывать налогово-бюджетную политику, операции центрального банка, надзор за финансовым сектором и макроэкономическую статистику. Ожидается, что центр начнет функционировать примерно через год.

По словам Грассо, выбор местоположения был основан на запросе и оценке предложений, охватывающих многочисленные области, включая финансовую поддержку, авиационное сообщение и широкий спектр административных и материально-технических вопросов.

Мы благодарим власти Грузии, Казахстана и Узбекистана за отличные предложения по размещению центра, отметила Грассо.

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