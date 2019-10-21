Выступающая за Узбекистан Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии

CA-NEWS (UZ) - В городе Чинчхон в Южной Корее проходит чемпионат Азии по велотреку. Соревнования завершились успешно для сборной Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

В направлении групповой гонки по очкам среди женщин представительница Узбекистана Ольга Забелинская по своему результату гордо завоевала титул чемпионки Азии. Серебром удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а бронзой представительница Гонконга Б.Леунг.

Велотрек. Чемпионат Азии.

Южная Корея

Женщины, групповая гонка по очкам

1. Ольга Забелинская (Узбекистан) — 32 очко

2. А. На (Южная Корея) — 28 очко

3. Б. Леунг (Гонконг) — 26 очко

Напомним, летом 2018 года призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России решила сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан. Спортсменка с тех пор уже принесла в копилку Узбекистана несколько золотых медалей.