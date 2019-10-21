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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выступающая за Узбекистан Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии

CA-NEWS (UZ) -  В городе Чинчхон в Южной Корее проходит чемпионат Азии по велотреку. Соревнования завершились успешно для сборной Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

В направлении групповой гонки по очкам среди женщин представительница Узбекистана Ольга Забелинская по своему результату гордо завоевала титул чемпионки Азии. Серебром удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а бронзой представительница Гонконга Б.Леунг.

Велотрек. Чемпионат Азии.
Южная Корея
Женщины, групповая гонка по очкам
1. Ольга Забелинская (Узбекистан) — 32 очко
2. А. На (Южная Корея) — 28 очко
3. Б. Леунг (Гонконг) — 26 очко

Напомним, летом 2018 года призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России решила сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан. Спортсменка с тех пор уже принесла в копилку Узбекистана несколько золотых медалей.

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