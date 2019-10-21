Выступающая за Узбекистан Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии

- Узбекистан, спорт
- 13:15, 21 октября 2019
- Просмотров: 516
CA-NEWS (UZ) - В городе Чинчхон в Южной Корее проходит чемпионат Азии по велотреку. Соревнования завершились успешно для сборной Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
В направлении групповой гонки по очкам среди женщин представительница Узбекистана Ольга Забелинская по своему результату гордо завоевала титул чемпионки Азии. Серебром удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а бронзой представительница Гонконга Б.Леунг.
Велотрек. Чемпионат Азии.
Южная Корея
Женщины, групповая гонка по очкам
1. Ольга Забелинская (Узбекистан) — 32 очко
2. А. На (Южная Корея) — 28 очко
3. Б. Леунг (Гонконг) — 26 очко
Напомним, летом 2018 года призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России решила сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан. Спортсменка с тех пор уже принесла в копилку Узбекистана несколько золотых медалей.