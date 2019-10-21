Самый главный успех Саммита ООН по мерам в области изменения климата: инвестиции в чистую энергию, - Изабель душ Сантуш

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CA-NEWS (CA) - Проблема изменения климата легко приводит в отчаяние, но отчаяние не решит ни глобальное потепление, ни другие вопросы, с которыми сегодня наш мир столкнулся – может только надежда. Именно эту надежду почувствовала Изабель душ САнтуш, ангольская бизнесвумен и предприниматель, после участия в Саммите ООН по Климату в Нью Йорке.

"На этом форуме было ощущение срочности, которое я никогда до этого не чувствовала. Самые влиятельные личности мира – бизнесмены, политики и представители правительств собрались не обсуждать изменение климата, а предпринимать конкретные меры, чтобы его остановить. Возможно и поздно, но эта трансформация в подходе, конечно же, приветствуется", рассказывает Изабель.

Самые важные люди мира наконец-то слушают мужчин и женщин на улицах. Неважно, где вы – в Африке или Азии, Нью-Йорке ли Найроби – люди обеспокоены состоянием окружающей среды. Это естественно, потому что обычные граждане это те, кто будет нести все тяжести негативных последствий от изменения климата.

Хороший бизнес – это устойчивый бизнес

В основном, благодаря активизму и осведомленности потребителей, компании стремятся показать свою помощь защите окружающей среды. Например, использование одноразового пластика уменьшается, в то время как увеличивается использование электрических машин. Как независимая бизнесвумен, я очень воодушевлена тем, что частный сектор взял на себя лидирующую роль в борьбе против изменения климата.

"Лично, я направила свои инвестиции в такие перспективные индустрии как электрическая мобильность. Я нахожусь в составе совета директоров EFACEC Power Solutions, португальской компании, специализирующейся в энергетике, инженерии и транспорте, которая занимает лидирующие позиции на рынке зарядной инфраструктуры для электрических автомобилей. В 2018 году, мы вошли в топ 5 узнаваемых брендов в энергетическом секторе. В то время как электрические автомобили становятся нормой, EFACEC стремится стать лидером. Мы разрабатываем приложения, компьютерные программы, и все, что является частью управления электрической мобильностью.

Но это не о сопоставлении людей и прибыли, как заявляют некоторые эмоциональные защитники климата. Как успешная бизнесвумен, я хочу подчеркнуть, что бизнес должен быть устойчивым, чтобы он имел смысл. Если вы не думаете в долгосрочной перспективе, вы не думаете в рамках бизнеса. Зарабатывать деньги ради денег не служит интересам никого, потому что реальный бизнес помогает улучшить сообщества. Он должен быть значимым. Многие мои коллеги разделяют это чувство, но мы должны делать больше коллективно, чтобы продвинуть этот подход среди остальных в коммерческом мире", - отмечает бизнесвумен.

Дела, а не слова

ООН не всегда был самым популярным из институтов. Слишком много слов, слишком мало действий. Но этот форум был переломным. ООН действовал с удвоенной энергией в отношении Парижского Соглашения: никаках «если», никаких «но», рассказывает Изабель.

В нашем мире блага и бремя не находятся в равновесии. Основная часть нашего биоразнообразия, которую мы хотим сохранить, находится в бедных странах южной части нашего полушария. Эти страны хотят защитить свою окружающую среду, но они также хотят развиваться. Однако, этому легитимному желанию не часто относятся с душтаточным уважением. Я бы добавила, что те части мира, которые добывают природные ресурсы за рубежом, а не у себя в стране, не могут читать лекции тем, кто все еще развивается.

Поэтому, бесполезно связывать торговлю и политику по климату в отношении стран с низким доходом. Некоторые страны нуждаются в большей помощи чем другие для того, чтобы приспособить свои индустрии к требованиям будущего с нулевым уровнем углерода. Этим странам нужна помощь, а не штрафные санкции.

И это именно то, почему этот форум вдохновил меня с таким большим оптимизмом. Заявление ООН во время саммита отвечает именно этим проблемам. Зеленый Климатический Фонд, помогающий развивающимся странам бороться против изменения климата, увеличит вклады от самых богатых стран мира. В то же время, запущена Инвестиционная Платформа по Климату; платформа получит $1триллион инвестиций в чистую энергию в течение следующих пяти лет, которые будут распределены для 20 развивающихся стран.

Наша планета – личная

Всемирный банк провел неоценимое исследование о воздействии изменения климата на страны мира. Их отчет по Анголе – очень тревожащее чтение.

Усилится наводнение, которое уже является многолетней проблемой. Повышение уровня моря подвергнет риску половину населения страны. Эрозия почвы как следствие изменений осадков совместно с увеличением засухи нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству. Повышение температуры ухудшит существующую проблему малярии, которая составляет 20% материнской смертности в стране.

По этим причинам, Изабель полностью поддерживает Национальную Стратегию по Изменению Климата Анголы, которая рассматривает видение до 2030 года её родной страны. Стратегия соответствует необходимости борьбы с изменением климата и выполнению Парижского Соглашения.

"Я не только патриотичная гражданка Анголы, я еще являюсь матерью детей подросткового возраста, и в нашем доме проблема изменения климата вызывает жаркие споры. Как и многие своего возраста, они обеспокоены экологией. И как упорная Грета Тунберг, они точно знают кого обвинять. Они спрашивают: «Какую планету вы нам собираетесь оставить?». «Вы все испортили! Вы должны все исправить!»

Саммит ООН по климату продемонстрировал, что мы уже начали предпринимать меры. Сейчас мы должны продолжить их, потому что мы обязаны исправить наши ошибки", - заключила Изабель.

Изабель душ Сантуш - ангольская бизнесвумен и предприниматель, входит в 100 самых влиятельных женщин мира по Forbes 2017. Она окончила King’s College London по специальности электрическая инженерия в 1994 году. С 2005 года владеет долей в таких секторах, как телекоммуникации, медиа, финансы, энергетика и промышленность в Анголе и Португалии. В Португалии, она является членом Совета Директоров телекоммуникационной компании NOS, и имеет доли участия в португальском банке EuroBIC, GALPEnergia и Efacec. Изабель душ Сантуш также была назначена председателем национальной нефтяной компании Анголы Sonangol в 2016 году. В данное время является председателем UNITEL, самой крупной телекоммуникационной компании Анголы. За время своей карьеры, Изабель душ Сантуш выиграла несколько национальных и международных премий, а также выступала в экономических форумах SPIEF 2019, FTAfricaSummit 2017, Bloomberg Global Business Forum 2018, Global Women Leaders. Изабель душ Сантуш имеет азербайджанские и русские корни по матери, и свободно говорит на португальском (родной), английском, французском, испанском, итальянском и русском языках.

*над переводом статьи работала Жылдыз Абдырахманова.