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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интересы нашей страны всегда должны быть на первом месте, - президент Монголии (видео)

CA-NEWS (MNG) -  Праздничная конференция по случаю 80-летия образования геологического сектора в Монголии состоялась в Госрезиденции 18 октября.

Президент Монголии Х. Баттулга присутствовал на конференции и выступил с речью, выразив свою позицию по данному сектору.

В своем выступлении президент Х. Баттулга сказал: «Развитие геологического сектора оказывает большое влияние на экономику, а также на национальную безопасность Монголии. Наши земли и ресурсы внутри них - лучшие гарантии независимости. Это корни нашей независимости, свободы, развития и безопасности. Именно геологи обнаруживают и приумножают ресурсы, которые находятся на наших землях, которые «... подлежат национальному суверенитету и государственной защите», как указано в статье 6.1 Конституции Монголии. Я считаю, что каждое из вновь открытых месторождений должно увеличивать объем национального богатства и улучшать экономику. Тем не менее, теперь стало необходимо, чтобы разведанные минеральные ресурсы и их количество оценивались, чтобы быть подтвержденным земным шаром, что это находится в собственности этой страны, особенно в качестве государственной собственности. При условии, что будет заключено совместное соглашение о ведении добычи полезных ископаемых в месте, где минеральные ресурсы, количество которых было научно оценено, представляют собой собственность, которая должна рассматриваться как инвестиция со стороны Монголии. По этой причине никогда не следует обсуждать вопрос о предоставлении кому-либо права собственности на ресурсы, имеющиеся на земле, принадлежащей всему народу Монголии. Интересы нашей страны всегда должны быть на первом месте, а выгоды экономики должны быть равномерно распределены. И именно поэтому мы сталкиваемся с нашей нынешней ситуацией, когда нам приходится рассматривать случаи, когда соглашения о добыче и использовании земель нарушают статью 6.1 Конституции, и соблюдать ее в соответствии с законом».

Затем президент призвал геологов быть теми, кто предвидит будущие потребности мира, даже выбирая тему исследований, и быть лидерами в сокращении бедности, равномерном распределении ресурсов и создании условий для мирной жизни.

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